ATELIERS D’ÉCRITURE Arès

médiathèque Arès Gironde
En plein Halloween, une séance créative et ludique avec l’auteur comédien Denis Baronnet, d’après
son tout nouveau livre Skeletos,l’affaire du Sceptre volé.
Pour les enfants de 6 à 12 ans Gratuit.
Inscription obligatoire. Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
