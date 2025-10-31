ATELIERS D’ÉCRITURE Arès

médiathèque Arès Gironde

Début : 2025-10-31

2025-10-31

14h30/17h30

En plein Halloween, une séance créative et ludique avec l’auteur comédien Denis Baronnet, d’après

son tout nouveau livre Skeletos,l’affaire du Sceptre volé.

Pour les enfants de 6 à 12 ans Gratuit.

Inscription obligatoire. Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque. .

médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

