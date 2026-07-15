Ateliers d’écriture au 21b Vitré
jeudi 17 septembre 2026 · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Ateliers d’écriture au 21b
21 Rue de la Baudrairie Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2027-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17 2027-01-21 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-15 2027-05-20 2027-06-17
Ateliers d’écriture mensuels à l’atelier 21b
Animés par Roseline de l’Association Relie Délie et Compagnie.
Tarifs 150€ les 10 ateliers
25€ l’unité
Inscriptions auprès de l’atelier 21b .
21 Rue de la Baudrairie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 87 55 22
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English :
L’événement Ateliers d’écriture au 21b Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE
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