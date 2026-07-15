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AGENDA · Vitré

Ateliers d’écriture au 21b Vitré

jeudi 17 septembre 2026 · Vitré

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
21 Rue de la Baudrairie
Ville
35500 Vitré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Vitré

Ateliers d’écriture au 21b

21 Rue de la Baudrairie Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2027-04-15 20:30:00

Date(s) :
2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17 2027-01-21 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-15 2027-05-20 2027-06-17

Ateliers d’écriture mensuels à l’atelier 21b
Animés par Roseline de l’Association Relie Délie et Compagnie.

Tarifs 150€ les 10 ateliers
25€ l’unité

Inscriptions auprès de l’atelier 21b   .

21 Rue de la Baudrairie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 87 55 22 

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English :

L’événement Ateliers d’écriture au 21b Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE

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