Informations pratiques

Vitré

Ateliers d’écriture au 21b

21 Rue de la Baudrairie Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2027-04-15 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17 2027-01-21 2027-02-18 2027-03-18 2027-04-15 2027-05-20 2027-06-17

Ateliers d’écriture mensuels à l’atelier 21b

Animés par Roseline de l’Association Relie Délie et Compagnie.

Tarifs 150€ les 10 ateliers

25€ l’unité

Inscriptions auprès de l’atelier 21b .

21 Rue de la Baudrairie Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 16 87 55 22

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English :

L’événement Ateliers d’écriture au 21b Vitré a été mis à jour le 2026-07-15 par OT VITRE