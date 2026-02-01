Ateliers d’écriture au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Ateliers d’écriture au Moulin de Dorceau

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-05-19 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-03-17 2026-04-14 2026-05-19

Le Moulin de Dorceau vous propose en partenariat avec Brigitte Hynderick des ateliers d’écriture.

Laissez vous inspirer par l’eau et la beauté du lieu.

Pratique au Moulin de Dorceau. Sur inscription auprès de Brigitte au 06 03 99 08 07 ou bhynderick@gmail.com .

Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 99 08 07 bhynderick@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers d’écriture au Moulin de Dorceau

L’événement Ateliers d’écriture au Moulin de Dorceau Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CdC Coeur du Perche