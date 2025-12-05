Ateliers d’écriture autour de l’exposition : « On aime les cultures pop’ ! » Médiathèque de la Canopée Paris

Ateliers d’écriture autour de l’exposition : « On aime les cultures pop’ ! » Médiathèque de la Canopée Paris vendredi 5 décembre 2025.

Le premier atelier du 5 décembre aura pour thème : l’idole

Il s’articulera en deux parties : contribution courte à partir d’une œuvre plastique sous forme d’exercices et contribution plus développée à partir d’un texte.

En vous inspirant des créations de Léa Forest une des artistes dont les œuvres sont présentées dans l’exposition

« On aime les cultures pop », participez à un atelier d’écriture parmi les deux qui vous sont proposés !

Léa Laforest est diplômée des Beaux-arts de Besançon et

a poursuivi avec un post-diplôme à l’École Média Art de

Chalon-sur-Saône où elle travaille et vit.

Elle décline son travail sur plusieurs supports : céramique, écriture, films-vidéos, installation, sculpture ou sérigraphie et fait de son vécu personnel un terreau fécond pour inspirer ses créations.

Le deuxième du 12 décembre aura pour thème : le merveilleux

Nous nous inspirerons de l’ensemble de l’exposition pour ce deuxième atelier d’écriture.

Entrée gratuite, sur inscription A partir de 16 ans

Exposition « On aime les cultures

pop’ ! »

Elle rassemble 5 oeuvres du Fonds d’Art Contemporain, céramique, œuvres textiles et installations, qui mettent en valeur des figures ou des pratiques populaires. Arts forains, films d’horreur ou encore Mylène Farmer, toutes les cultures sont mises à l’honneur à la médiathèque de la Canopée ! Exposition du 23 septembre au 18 décembre. Animations en lien avec l’expo :

–> atelier dessin avec l’artiste Neïla Czermach Ichti le samedi 15 novembre à 14h –> Blindtest/karaoké « Cultures Pop » le samedi 29 novembre à 15h

Dans le cadre de l’exposition « On aime les cultures pop », la médiathèque vous propose deux ateliers d’écriture !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

Le vendredi 05 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris