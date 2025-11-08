Ateliers d’écriture Théâtre d’Auxerre Auxerre

Ateliers d’écriture Théâtre d’Auxerre Auxerre samedi 8 novembre 2025.

Ateliers d’écriture

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28

Il n’y aura pas de spectateurs, la salle restera vide. Mais toi, sur ce plateau, tu vas t’embarquer pendant quatre heures dans un voyage d’écriture. Tu ignores où il t’emmènera, mais tu sais qu’au bout, le temps d’une lecture, tes mots écrits traverseront ce théâtre, envolés dans les cintres, cachés derrière le rideau, posés dans les fauteuils, perchés au balcon. Et se mêleront à tous les mots écrits depuis la nuit des temps. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Ateliers d’écriture

German : Ateliers d’écriture

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers d’écriture Auxerre a été mis à jour le 2025-09-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)