Ateliers d’écriture Médiathèque Ciboure

Ateliers d’écriture
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques
2025-10-15
Vous aimez inventer des histoires ? Vous aimez dessiner ? Et si on créait ensemble une histoire autour d’un atelier ludique ?
Sur inscription, à partir de 7 ans. .
Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93 mediatheque@mairiedeciboure.com
