Ateliers d’écriture Médiathèque Ciboure mercredi 15 octobre 2025.

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15

2025-10-15

Vous aimez inventer des histoires ? Vous aimez dessiner ? Et si on créait ensemble une histoire autour d’un atelier ludique ?
Sur inscription, à partir de 7 ans.   .

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 12 93  mediatheque@mairiedeciboure.com

