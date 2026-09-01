Ateliers d’écriture Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Ateliers d’écriture

Place aux Fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:00:00

Date(s) :

2026-09-16

L’association « mine de rien » propose des ateliers d’écriture le 1er mercredi du mois à la médiathèque.

Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous, petits comme grands, dans un but de partage intergénérationnel.

Sur inscription à la médiathèque.

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Place aux Fruits Médiathèque Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

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English :

The « mine de rien » association offers writing workshops on the 1st Wednesday of the month at the media library.

These workshops are open to all, young and old, with the aim of sharing experiences between generations.

Registration required at the media library.

L’événement Ateliers d’écriture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay