Ateliers d’Écriture Créative La Saveur Des Mots Théâtre du Passeur Le Mans

Ateliers d’Écriture Créative La Saveur Des Mots

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

2026-02-07

Du carnet à la bouche . Deux temps d’écriture créative et poétique pour se laisser surprendre. Ateliers payants. Les textes seront donnés à entendre lors d’une restitution à 18h30, en entrée libre, suivie de partages d’extraits du recueil Prémices. Avec l’autrice Titane Rojo.

Lors de deux temps dédiés à l’écriture créative et poétique, laissons-nous surprendre. Régalons-nous à partir de nos griffonnages. Les ateliers sont payants.

Puis, à la manière d’une sortie de chantier, très simplement, dans l’écrin du Passeur, nous proposerons de vous les donner à entendre lors d’une restitution à 18h30, en entrée libre. Cette restitution sera suivie de partages de textes extraits du recueil Prémices, de l’autrice.

Les ateliers auront lieu dans la journée

– Groupe 1 de 10h00 à 12h30

– Groupe 2 de 14h00 à 16h30

Avec l’autrice Titane Rojo, de l’association Route des Épices, Chemins des Arts. .

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82

English :

From notebook to mouth . Two creative and poetic writing sessions to surprise you. Paying workshops. The texts will be heard at a feedback session at 6:30pm, free admission, followed by sharing of excerpts from the Prémices collection. With author Titane Rojo.

