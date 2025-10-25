Ateliers d’écriture d’Aimé : écriture créative Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Ateliers d’écriture d’Aimé : écriture créative Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 25 octobre 2025.
À partir des consignes de l’animateur, les apprentis-écrivain.e.s (ou écrivain.e.s confirmé.e.s !) imaginent et écrivent des textes qui pourront être partagés à voix haute.
Atelier d’écriture créative,
le samedi 25 mars à 10h30 à 12h30
Participez à nos ateliers d’écriture pour réveiller
le goût des mots, la créativité, et éveiller la réflexion !
Le samedi 25 octobre 2025
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr