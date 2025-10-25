Ateliers d’écriture d’Aimé : écriture créative Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Ateliers d’écriture d’Aimé : écriture créative Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 25 octobre 2025.

À partir des consignes de l’animateur, les apprentis-écrivain.e.s (ou écrivain.e.s confirmé.e.s !) imaginent et écrivent des textes qui pourront être partagés à voix haute.

Atelier d’écriture créative,

le samedi 25 mars à 10h30 à 12h30

Participez à nos ateliers d’écriture pour réveiller

le goût des mots, la créativité, et éveiller la réflexion !

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr