Ateliers d’écriture Ecrire dans le train

Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 11:30:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Atelier d’écriture dans le train animé par Marie-Paule Guitton. Au départ de Savenay en direction du Croisic.

Apporter votre pique-nique!

ouvert à tous ( limite 10 places)

tarifs: 20€+ prix du billet de train .

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 33 75 52 contact@mariepaule-guitton.fr

