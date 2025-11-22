Ateliers d’écriture Ecrire dans le train Savenay
Savenay Loire-Atlantique
Début : 2025-11-22 11:30:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
2025-11-22
Atelier d’écriture dans le train animé par Marie-Paule Guitton. Au départ de Savenay en direction du Croisic.
Apporter votre pique-nique!
ouvert à tous ( limite 10 places)
tarifs: 20€+ prix du billet de train .
Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 33 75 52 contact@mariepaule-guitton.fr
