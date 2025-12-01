Ateliers d’écriture en lien avec le secrétariat du Père Noël Paris La Boutique Paris

L’association « Une lettre un sourire » anime des ateliers d’écriture à Paris La Boutique à destination du tout public.

Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte durant toute la durée de l’atelier.

Participez à l’un de nos ateliers d’écriture de lettres au Père Noël !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

Le mercredi 10 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

Le mercredi 17 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit Public tout-petits et enfants.

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris

https://www.fondationlaposte.org/ +33613650982