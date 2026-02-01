Ateliers d’écriture et d’expression médiathéque de nommay Médiathèque, La Foyothèque Nommay

Ateliers d’écriture et d’expression médiathéque de nommay

Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14

Ateliers d’écritures avec la médiathéque de Nommay !

Envie de libérer votre plume ?

Rejoignez-nous dans le Bus d’Hélène pour des ateliers d’écriture gratuits et conviviaux ! Venez avec vos idées, vos stylos, et votre imagination… et on s’occupe du reste !

Dans le cadre des Couleurs de l’Agglo

Lieu Dans Le Bus d’Hélène qui sera garé sur l’esplanade de La Foyothèque 18B Grande rue 25600 NOMMAY

Encadrement 2 intervenants passionnés

Deux dates • Vendredi 28 février à 9h30 • Vendredi 14 mars à 9h30

À partir de 15 ans

Tous niveaux bienvenus.

Que vous soyez débutants ou passionnés d’écriture, venez explorer votre créativité dans une ambiance chaleureuse et rencontrer des gens qui aiment aussi inventer des histoires.

Inscriptions mediatheque-nommay@orange.fr ou 03 81 94 70 12

À + dans le bus ! .

Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

