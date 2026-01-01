Ateliers d’écriture Gien

Ateliers d’écriture

Ateliers d’écriture Médiathèque de Gien

La médiathèque de Gien propose des ateliers d’écriture animés par Pascale Messiez, un samedi par mois.

Deux horaires au choix sont proposés de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Les ateliers sont gratuits et ouverts à partir de 12 ans.

L’inscription se fait directement à l’accueil de la médiathèque. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr

English :

Writing workshops ? Gien multimedia library

