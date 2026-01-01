Ateliers d’écriture Gien
Ateliers d’écriture Gien samedi 17 janvier 2026.
Ateliers d’écriture
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-23 2026-07-04
Ateliers d’écriture Médiathèque de Gien
La médiathèque de Gien propose des ateliers d’écriture animés par Pascale Messiez, un samedi par mois.
Deux horaires au choix sont proposés de 10h à 12h ou de 14h à 16h.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à partir de 12 ans.
L’inscription se fait directement à l’accueil de la médiathèque. .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing workshops ? Gien multimedia library
L’événement Ateliers d’écriture Gien a été mis à jour le 2026-01-07 par OT GIEN