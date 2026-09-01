Ateliers d’écriture Café des images Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Ateliers d’écriture

Café des images 4 Square du théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 18:30:00

fin : 2026-11-16 20:30:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-10-12 2026-11-16 2026-12-21

Haut les mots propose des ateliers d’écriture de septembre 2026 à juin 2027 avec des inscriptions à l’année! Un lundi par mois au Café des images à Hérouville Saint Clair. Vous pouvez vous inscrire aux 10 ateliers qui auront lieu au Café des images ou à l’unité !

Haut les mots propose des ateliers d’écriture de septembre 2026 à juin 2027 avec des inscriptions à l’année! Un lundi par mois au Café des images à Hérouville Saint Clair. Vous pouvez vous inscrire aux 10 ateliers qui auront lieu au Café des images ou à l’unité ! .

Café des images 4 Square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 95 39 99 49 contact@hautlesmots.fr

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English : Ateliers d’écriture

Haut les mots is running writing workshops from September 2026 to June 2027, with annual enrolment! One Monday a month at the Café des images in Hérouville Saint Clair. You can sign up for all 10 workshops, which will take place at the Café des images, or book them individually!

L’événement Ateliers d’écriture Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer