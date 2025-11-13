[Ateliers d’écriture] Jouez avec les mots Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron

[Ateliers d’écriture] Jouez avec les mots Gorron

Médiathèque Victor Hugo 7 grande rue Gorron Mayenne

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09 19:30:00

2026-01-09 2026-03-13

Cette année, offrez vous un temps pour vous. La médiathèque de Gorron vous propose de vous retrouver en petit comité pour jouer avec les mots.

Gratuit

adultes

1h30

sur réservation (10 places) .

Médiathèque Victor Hugo 7 grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr

English :

[Writing workshops] Play with words Gorron

German :

[Schreibworkshops] Spiel mit den Wörtern Gorron

Italiano :

[Laboratori di scrittura] Giocare con le parole Gorron

Espanol :

[Talleres de escritura] Jugar con las palabras Gorron

