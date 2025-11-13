[Ateliers d’écriture] Jouez avec les mots Gorron Médiathèque Victor Hugo Gorron
[Ateliers d’écriture] Jouez avec les mots Gorron
Médiathèque Victor Hugo 7 grande rue Gorron Mayenne
Début : 2026-01-09 18:00:00
fin : 2026-01-09 19:30:00
2026-01-09 2026-03-13
[Ateliers d’écriture] Jouez avec les mots Gorron
Cette année, offrez vous un temps pour vous. La médiathèque de Gorron vous propose de vous retrouver en petit comité pour jouer avec les mots.
Gratuit
adultes
1h30
sur réservation (10 places) .
Médiathèque Victor Hugo 7 grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 mediatheque.gorron@bocage-mayennais.fr
English :
[Writing workshops] Play with words Gorron
German :
[Schreibworkshops] Spiel mit den Wörtern Gorron
Italiano :
[Laboratori di scrittura] Giocare con le parole Gorron
Espanol :
[Talleres de escritura] Jugar con las palabras Gorron
