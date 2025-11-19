Ateliers d’ecriture: Joyeuses condoléances !

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-21

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-21

3 Ateliers d’écriture Joyeuses Condoléances , dire ses condoléances avec Barbara Constantine

Ateliers animés par Barbara Constantine. Sincères condoléances on l’écrit souvent et c’estjustes. Mais parfois on ne sait pas quoi dire d’autre. Et si on ouvrait les champ des possibles? .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 37 53 32

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English :

3 Joyeuses Condoléances writing workshops, expressing condolences with Barbara Constantine

L’événement Ateliers d’ecriture: Joyeuses condoléances ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne