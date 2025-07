Ateliers d’écriture La Loupe

Ateliers d'écriture La Loupe mardi 15 juillet 2025.

Ateliers d'écriture

6 rue du 17 juin 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 16:00:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-25

La libraire le Mille-Feuille de La Loupe propose des ateliers d’écriture sur différentes thématiques au mois de juillet.

6 rue du 17 juin 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

The Mille-Feuille bookshop in La Loupe is offering writing workshops on various themes in July.

German :

Die Buchhandlung le Mille-Feuille in La Loupe bietet im Juli Schreibworkshops zu verschiedenen Themen an.

Italiano :

La libreria Mille-Feuille di La Loupe propone a luglio dei laboratori di scrittura su diversi temi.

Espanol :

La librería Mille-Feuille de La Loupe ofrece en julio talleres de escritura sobre diversos temas.

