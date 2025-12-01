Ateliers d’écriture Les mardis des mots: Racines et mémoires La Baule-Escoublac

Ateliers d’écriture Les mardis des mots: Racines et mémoires

232 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-16 16:00:00
fin : 2025-12-16 17:00:00

2025-12-16

Venez jouer avec les mots comme autrefois avec les billes et les marelles. 
Laissez rebondir votre plume et retrouvez l’élan de l’enfance !   .

+33 2 40 60 23 66  librairielesoiseaux@gmail.com

