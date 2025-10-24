Ateliers d’écriture ludique pour adolescents (11-15 ans) place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet

place du 19 Mars 1962 Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

Il t’arrive d’inventer des histoires, des poèmes, de jeter des idées sur le papier ? Et même si l’idée de jouer avec des mots comme d’autres avec un ballon ou une manette ne t’a jamais effleuré l’esprit, c’est peut-être le moment d’essayer…

place du 19 Mars 1962 Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

Do you ever make up stories, poems or ideas on paper? And even if the idea of playing with words like others play with a ball or a joystick has never crossed your mind, now’s the time to give it a try…

German :

Denkst du dir manchmal Geschichten oder Gedichte aus und bringst deine Ideen zu Papier? Und auch wenn du noch nie auf die Idee gekommen bist, mit Wörtern zu spielen wie andere mit einem Ball oder einem Controller, ist es vielleicht an der Zeit, es einmal auszuprobieren…

Italiano :

Avete mai inventato storie, poesie o idee su carta? E anche se l’idea di giocare con le parole come gli altri giocano con una palla o un joystick non vi è mai passata per la testa, ora potrebbe essere il momento di provarci…

Espanol :

¿Alguna vez te has inventado historias, poemas o ideas sobre el papel? Y aunque nunca se te haya pasado por la cabeza la idea de jugar con las palabras como otros juegan con una pelota o un joystick, puede que ahora sea el momento de intentarlo…

