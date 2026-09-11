ATELIERS D’ÉCRITURE Maison des associations Odars
mardi 13 octobre 2026 · Maison des associations · Odars
Informations pratiques
Odars
ATELIERS D’ÉCRITURE
Maison des associations 10 Allée des Pyrénées Odars Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 19:00:00
fin : 2026-10-13 21:00:00
Date(s) :
2026-10-13
La médiathèque Cocagne propose deux ateliers d’écriture en alternance (atelier créatif / atelier littéraire), un mardi par mois en soirée (19 h – 21 h). Premier rendez-vous mardi 13 octobre, à 19 h.
### Planning 2026-2027
mardi 13 octobre 2026, 19 h – 21 h > créatif 1
mardi 10 novembre 2026, 19 h – 21 h > littéraire 1
mardi 8 décembre 2026, 19 h – 21 h > créatif 2
mardi 13 janvier 2027, 19 h – 21 h > littéraire 2
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Maison des associations 10 Allée des Pyrénées Odars 31450 Haute-Garonne Occitanie mediathequedelacocagne@gmail.com
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English :
The Cocagne Media Center offers two alternating writing workshops (creative writing workshop / literary workshop) one Tuesday evening per month (7:00 p.m. – 9:00 p.m.). The first session is on Tuesday, October 13, at 7:00 p.m.
L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE Odars a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE