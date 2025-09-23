Ateliers d’écriture Terres de femmes » Médiathèque d’Erdeven- Erdeven

Ateliers d’écriture Terres de femmes » Médiathèque d’Erdeven- Erdeven mardi 23 septembre 2025.

Ateliers d’écriture Terres de femmes »

Médiathèque d’Erdeven- 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

Date(s) :

2025-09-23 2025-09-30

A l’occasion de l’événement culturel et littéraire » TERRES DE FEMMES en hommage aux femmes du monde agricole

✒️ Paysannes Ateliers d’écriture créative ✒️

À partir du vocable paysanne , emprunté au titre d’un livre de la sélection effectuée par Manon sur la thématique Femmes et agriculture , nous explorerons une série de portraits d’Alexis Vettoretti, parus accompagné d’un texte, Je les reconnais , de Marie-Hélène Lafon, en octobre 2024, aux éditions Ulmer, à travers deux ateliers d’écriture créative sur la fabrication puis la mise en écriture de personnages (deux ateliers de 2h)

Sont bienvenu+es (notamment) la bienveillance, la liberté d’expression, le non jugement a priori & le respect de l’écoute réciproque !

Ateliers d’écriture

Gratuit sur inscription

Public adulte (/+16 ans)

Infos & inscriptions 02 97 55 63 89 / mediatheque@erdeven.fr .

Médiathèque d’Erdeven- 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers d’écriture Terres de femmes » Erdeven a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon