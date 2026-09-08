Ateliers d’écriture Valence
samedi 3 octobre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Ateliers d’écriture
114 rue de la Forêt Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-12-12
Un atelier d’écriture ouvert à toutes et tous, pour le plaisir d’écrire et de partager ses textes dans un cadre bienveillant.
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114 rue de la Forêt Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 30 26 20 violette.murmures@gmail.com
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English :
A writing workshop open to everyone, for the joy of writing and sharing your work in a supportive environment.
L’événement Ateliers d’écriture Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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