Informations pratiques

Valence

Ateliers d’écriture

114 rue de la Forêt Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-12-12

Un atelier d’écriture ouvert à toutes et tous, pour le plaisir d’écrire et de partager ses textes dans un cadre bienveillant.

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114 rue de la Forêt Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 30 26 20 violette.murmures@gmail.com

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English :

A writing workshop open to everyone, for the joy of writing and sharing your work in a supportive environment.

L’événement Ateliers d’écriture Valence a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme