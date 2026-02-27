ATELIERS D’ÉCRITURES Salies-du-Salat
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-31
2026-03-09
À vos stylos ! Ateliers d’écriture à la médiathèque de Salies-du-Salat
Printemps des Poètes à Salies-du-Salat Libérez votre plume !
Dans le cadre du Printemps des Poètes, participez à des ateliers d’écriture autour du thème
Liberté, force vive déployée .
Venez inventer, imaginer et écrire votre propre poème !
Inspirez-vous de vers proposés et laissez libre cours à votre créativité. .
MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salaies-salat.fr
To your pens! Writing workshops at the Salies-du-Salat media library
