ATELIERS D’ÉCRITURES Salies-du-Salat

ATELIERS D’ÉCRITURES

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-31

2026-03-09

À vos stylos ! Ateliers d’écriture à la médiathèque de Salies-du-Salat

Printemps des Poètes à Salies-du-Salat Libérez votre plume !

Dans le cadre du Printemps des Poètes, participez à des ateliers d’écriture autour du thème

Liberté, force vive déployée .

Venez inventer, imaginer et écrire votre propre poème !

Inspirez-vous de vers proposés et laissez libre cours à votre créativité. .

MÉDIATHÈQUE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 56 media@mairie-salaies-salat.fr

English :

To your pens! Writing workshops at the Salies-du-Salat media library

