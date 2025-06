ATELIERS DÉGUSTATION Gatuzières 9 juillet 2025 07:00

Lozère

ATELIERS DÉGUSTATION Lieu-dit Gatuzières Gatuzières Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

Découverte des bières d’exceptions des Brasseurs de la Jonte à travers des accords bière et mets.

Bières en barriques, bières hybrides, bières uniques, venez découvrir les créations pointues et ludiques des Brasseurs de la Jonte.

Cinq bières, cinq accords, apprenez à les déguster et à accorder vos bières avec des plats. Sur réservation .

Lieu-dit Gatuzières

Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83 lemoulindesbrasseurs@gmail.com

English :

Discover the exceptional beers of Brasseurs de la Jonte through beer and food pairings.

German :

Entdecken Sie die außergewöhnlichen Biere der Brasseurs de la Jonte durch die Kombination von Bier und Speisen.

Italiano :

Scoprite le eccezionali birre dei Brasseurs de la Jonte attraverso abbinamenti di birra e cibo.

Espanol :

Descubra las excepcionales cervezas de los Brasseurs de la Jonte a través de maridajes de cerveza y comida.

