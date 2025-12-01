Ateliers derbouka | Areski Dries Tourcoing
Ateliers derbouka | Areski Dries Tourcoing dimanche 14 décembre 2025.
Ateliers derbouka | Areski Dries
9 Rue Gabriel Péri Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : dimanche 14 décembre 2025
Début : 2025-12-14 13:30:00
fin : 2025-12-14 15:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Percussion incontournable de la musique du Maghreb et du Moyen-Orient, la derbouka se joue en variant les frappes avec les doigts et la paume avec un jeu accessible pour les débutants.
En compagnie du percussionniste roubaisien, **Areski Dries,** partez à la découverte de cet instrument et explorez les rythmes maghrébins.
> En famille (à partir de 8 ans*)
13h30 Durée 1h45
> Adutes (à partir de 16 ans*)
15h45 Durée 1h45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/)
English :
An essential percussion instrument in Maghreb and Middle Eastern music, the derbouka is played by varying the strokes with fingers and palms, making it accessible to beginners.
In the company of Roubaix percussionist **Areski Dries,** discover this instrument and explore North African rhythms.
> Family (ages 8 and up)
1:30 pm Duration: 1h45
> Adults (16 years and over)
15h45 Running time: 1h45
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/)
German :
Die Derbouka ist eine Perkussion, die aus der Musik des Maghreb und des Nahen Ostens nicht wegzudenken ist. Sie wird mit variierenden Schlägen mit den Fingern und der Handfläche gespielt, wobei die Spielweise auch für Anfänger zugänglich ist.
In Begleitung des Perkussionisten **Areski Dries aus Roubaix,** gehen Sie auf Entdeckungsreise und erforschen die maghrebinischen Rhythmen dieses Instruments.
> Für Familien (ab 8 Jahren)
13.30 Uhr Dauer: 1 Stunde 45 Minuten
> Erwachsene (ab 16 Jahren*)
15.45 Uhr Dauer: 1 Stunde 45 Minuten
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/)
Italiano :
Strumento a percussione fondamentale nella musica nordafricana e mediorientale, la derbouka si suona variando i colpi con le dita e il palmo della mano ed è accessibile ai principianti.
In compagnia del percussionista di Roubaix **Areski Dries,** scoprite questo strumento ed esplorate i ritmi del Maghreb.
> Per tutta la famiglia (a partire dagli 8 anni)
13.30 Durata: 1 ora e 45 minuti
> Adulti (a partire dai 16 anni)
15.45 Durata: 1 ora e 45 minuti
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/](https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/)
Espanol :
Instrumento de percusión clave en la música norteafricana y de Oriente Próximo, la derbouka se toca variando los golpes con los dedos y la palma de la mano, y es accesible para principiantes.
En compañía del percusionista de Roubaix **Areski Dries,** descubra este instrumento y explore los ritmos del Magreb.
> Para toda la familia (a partir de 8 años)
13.30 h Duración: 1 hora 45 minutos
> Adultos (a partir de 16 años)
15.45 h Duración: 1 hora 45 minutos
[https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/atelier-derbouka-2/
