Ateliers des Arts : Bal de Noël / Musiques traditionnelles Salle Jeanne d’Arc Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts : Bal de Noël / Musiques traditionnelles

Salle Jeanne d’Arc Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Dans le cadre de la grande fête de l’hiver venez assister à la saison des élèves et au bal de Noël. Cela permet de présenter des travaux d’élèves du département Musiques et Danses Traditionnelles du Conservatoire en partenariat avec le CDMDT43 (gratuit).

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Salle Jeanne d’Arc Avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

As part of the Winter Festival, come and see the students’ season and the Christmas ball. This is an opportunity to present the work of students from the Conservatoire’s Traditional Music and Dance department, in partnership with CDMDT43 (free).

L’événement Ateliers des Arts : Bal de Noël / Musiques traditionnelles Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay