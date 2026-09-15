Ateliers des Arts : Conférence musicale Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts : Conférence musicale

Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Les Ateliers des Arts vous invitent à une conférence consacrée à la musique. Un rendez-vous pour découvrir, comprendre et échanger autour d’un thème musical qui sera prochainement dévoilé.

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Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

Les Ateliers des Arts invites you to a lecture on music. An event to discover, understand, and discuss a musical theme that will be announced shortly.

L’événement Ateliers des Arts : Conférence musicale Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay