Ateliers des Arts : Conférence musicale Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
mardi 15 décembre 2026 · Ateliers des Arts · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts : Conférence musicale
Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Les Ateliers des Arts vous invitent à une conférence consacrée à la musique. Un rendez-vous pour découvrir, comprendre et échanger autour d’un thème musical qui sera prochainement dévoilé.
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Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
Les Ateliers des Arts invites you to a lecture on music. An event to discover, understand, and discuss a musical theme that will be announced shortly.
L’événement Ateliers des Arts : Conférence musicale Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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