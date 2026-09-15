Ateliers des Arts : Folksongs / Musique contemporaine Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
vendredi 13 novembre 2026 · Ateliers des Arts · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts : Folksongs / Musique contemporaine
Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
-18 ans, élèves des Ateliers des Arts, apprentis et étudiants)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Les folksongs (1964) sont un recueil d’arrangements de musiques populaires des quatre coins du globe, dont Luciano Berio fait un sommet de la musique contemporaine.
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Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
*Folksongs* (1964) is a collection of arrangements of folk music from around the world, which Luciano Berio transformed into a masterpiece of contemporary music.
L’événement Ateliers des Arts : Folksongs / Musique contemporaine Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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