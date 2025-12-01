Ateliers des Arts: Imployssons de l’hiver Auditorium de l’Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts: Imployssons de l’hiver
Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Présentation de chants de Noël d’élèves de l’école primaire de Monlet dans le cadre des interventions de la musicienne intervenante Edith Paradis.
English :
Presentation of Christmas carols by pupils from Monlet elementary school, as part of a program organized by Edith Paradis.
L’événement Ateliers des Arts: Imployssons de l’hiver Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay