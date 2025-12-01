Ateliers des Arts: Imployssons de l’hiver Auditorium de l’Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts: Imployssons de l’hiver

Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Présentation de chants de Noël d’élèves de l’école primaire de Monlet dans le cadre des interventions de la musicienne intervenante Edith Paradis.

Auditorium de l’Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Presentation of Christmas carols by pupils from Monlet elementary school, as part of a program organized by Edith Paradis.

