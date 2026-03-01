Ateliers des Arts Milonga orchestre tango lieu dit, La Planche Cussac-sur-Loire

Ateliers des Arts Milonga orchestre tango

Grange de Melussac Cussac-sur-Loire Haute-Loire

2026-03-21 20:00:00

2026-03-21

Venez participer à une soirée musical en découvrant l’orchestre tango qui animera le bal tango (Milonga) de l’association Tango Volcanique dans la Grange de Melussac à Cussas-sur-Loire le 21 mars dès 20h !

+33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Join us for a musical evening, and discover the tango orchestra that will be leading the Tango Volcanique association’s tango ball (Milonga) at the Grange de Melussac in Cussas-sur-Loire on March 21, starting at 8pm!

