Ateliers des Arts Reflet Cuivres – Cour des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 19 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Ateliers des Arts Reflet Cuivres Cour des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Jeudi 2025-06-19 19:00:00

Présentation des travaux d’élèves des classes de cuivres avec les enseignants Boris Lebas, Loïc Mortimore, Aline Ménevaut et Lionel Masson.

Cour des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Presentation of student work in brass classes with teachers Boris Lebas, Loïc Mortimore, Aline Ménevaut and Lionel Masson.

German :

Präsentation der Arbeiten von Schülern der Blechbläserklassen mit den Lehrern Boris Lebas, Loïc Mortimore, Aline Ménevaut und Lionel Masson.

Italiano :

Presentazione dei lavori degli studenti dei corsi di ottoni tenuti da Boris Lebas, Loïc Mortimore, Aline Ménevaut e Lionel Masson.

Espanol :

Presentación de los trabajos de los alumnos de las clases de latón impartidas por Boris Lebas, Loïc Mortimore, Aline Ménevaut y Lionel Masson.

