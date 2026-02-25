Ateliers des Arts Reflet d’Orchestres et poésie Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
À l’occasion du Printemps des Poètes , nous vous proposons de venir écouter une sélection de poèmes choisis parmi les auteurs les plus célèbres (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) mis en musique par Richard Angénieux.
English :
To mark the Printemps des Poètes , we invite you to come and listen to a selection of poems by some of the most famous authors (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud), set to music by Richard Angénieux.
