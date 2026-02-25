Ateliers des Arts Reflet d’Orchestres et poésie Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Reflet d’Orchestres et poésie

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion du Printemps des Poètes , nous vous proposons de venir écouter une sélection de poèmes choisis parmi les auteurs les plus célèbres (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) mis en musique par Richard Angénieux.

.

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the Printemps des Poètes , we invite you to come and listen to a selection of poems by some of the most famous authors (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud), set to music by Richard Angénieux.

L’événement Ateliers des Arts Reflet d’Orchestres et poésie Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay