Ateliers des Arts Reflet Multi-classes Rosières

Ateliers des Arts Reflet Multi-classes

Salle polyvalente Rosières Haute-Loire

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Présentation des travaux d’élèves en chantier ou aboutis des antennes de Rosières et Vorey sur Arzon, toutes activités et instruments confondus.

Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

English :

Presentation of work in progress or completed by students from the Rosières and Vorey sur Arzon branches, covering all activities and instruments.

