Ateliers des Arts Reflet Multi-classes Rosières
Ateliers des Arts Reflet Multi-classes Rosières mercredi 4 mars 2026.
Ateliers des Arts Reflet Multi-classes
Salle polyvalente Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Présentation des travaux d’élèves en chantier ou aboutis des antennes de Rosières et Vorey sur Arzon, toutes activités et instruments confondus.
.
Salle polyvalente Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of work in progress or completed by students from the Rosières and Vorey sur Arzon branches, covering all activities and instruments.
L’événement Ateliers des Arts Reflet Multi-classes Rosières a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay