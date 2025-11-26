Ateliers des Arts Reflet Piano Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts Reflet Piano

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Présentation des travaux d’élèves des classes de piano des Ateliers des Arts.

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d'Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Presentation of work by students in piano classes at Ateliers des Arts.

German :

Präsentation der Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Klavierklassen der Ateliers des Arts.

Italiano :

Presentazione dei lavori degli studenti dei corsi di pianoforte degli Ateliers des Arts.

Espanol :

Presentación de los trabajos de los alumnos de las clases de piano de los Ateliers des Arts.

