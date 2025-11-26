Ateliers des Arts Reflet Piano Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts Reflet Piano Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay mercredi 26 novembre 2025.
Ateliers des Arts Reflet Piano
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 19:00:00
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Présentation des travaux d’élèves des classes de piano des Ateliers des Arts.
.
Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
Presentation of work by students in piano classes at Ateliers des Arts.
German :
Präsentation der Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der Klavierklassen der Ateliers des Arts.
Italiano :
Presentazione dei lavori degli studenti dei corsi di pianoforte degli Ateliers des Arts.
Espanol :
Presentación de los trabajos de los alumnos de las clases de piano de los Ateliers des Arts.
L’événement Ateliers des Arts Reflet Piano Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay