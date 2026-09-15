Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
vendredi 6 novembre 2026 · Ateliers des Arts · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald
Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Concert reprenant des standards d’Ella Fitzgerald avec en collaboration avec le Big Band Jazz du Conservatoire de Saint-Etienne et l’ensemble Telemann.
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Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
A concert featuring Ella Fitzgerald standards, in collaboration with the Saint-Étienne Conservatory Jazz Big Band and the Telemann Ensemble.
L’événement Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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