Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

vendredi 6 novembre 2026 · Ateliers des Arts · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald

Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Concert reprenant des standards d’Ella Fitzgerald avec en collaboration avec le Big Band Jazz du Conservatoire de Saint-Etienne et l’ensemble Telemann.

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Ateliers des Arts 32 rue du 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

A concert featuring Ella Fitzgerald standards, in collaboration with the Saint-Étienne Conservatory Jazz Big Band and the Telemann Ensemble.

L’événement Ateliers des Arts : Tribute to Ella Fitzgerald Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay