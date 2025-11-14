Ateliers des chefs Croq’Festival Caen

Ateliers des chefs Croq’Festival

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 11:30:00

fin : 2025-11-15 20:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Au programme cours de cuisine, démonstrations et découvertes gourmandes. Les chefs partageront avec vous leurs astuces et leurs secrets pour sublimer vos plats.

Envie de cuisiner comme un chef ?

Lors du Croq’Festival, mettez la main à la pâte aux côtés des chefs caennais !

Inscription gratuite par mail à creativeventsfrance@gmail.com. .

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie

English : Ateliers des chefs Croq’Festival

On the program: cooking classes, demonstrations and gourmet discoveries. Chefs will share their tips and secrets for sublimating your dishes.

German : Ateliers des chefs Croq’Festival

Auf dem Programm stehen Kochkurse, Vorführungen und Gourmetentdeckungen. Die Küchenchefs teilen mit Ihnen ihre Tricks und Geheimnisse, um Ihre Gerichte zu verfeinern.

Italiano :

In programma: corsi di cucina, dimostrazioni e scoperte gastronomiche. Gli chef condivideranno i loro consigli e segreti per rendere i vostri piatti sublimi.

Espanol :

En el programa: clases de cocina, demostraciones y descubrimientos gastronómicos. Los chefs compartirán sus consejos y secretos para que sus platos sean sublimes.

