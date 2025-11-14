Ateliers des chefs Croq’Festival Caen
Ateliers des chefs Croq’Festival Caen vendredi 14 novembre 2025.
Ateliers des chefs Croq’Festival
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 11:30:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Au programme cours de cuisine, démonstrations et découvertes gourmandes. Les chefs partageront avec vous leurs astuces et leurs secrets pour sublimer vos plats.
Envie de cuisiner comme un chef ?
Lors du Croq’Festival, mettez la main à la pâte aux côtés des chefs caennais !
Inscription gratuite par mail à creativeventsfrance@gmail.com. .
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie
English : Ateliers des chefs Croq’Festival
On the program: cooking classes, demonstrations and gourmet discoveries. Chefs will share their tips and secrets for sublimating your dishes.
German : Ateliers des chefs Croq’Festival
Auf dem Programm stehen Kochkurse, Vorführungen und Gourmetentdeckungen. Die Küchenchefs teilen mit Ihnen ihre Tricks und Geheimnisse, um Ihre Gerichte zu verfeinern.
Italiano :
In programma: corsi di cucina, dimostrazioni e scoperte gastronomiche. Gli chef condivideranno i loro consigli e segreti per rendere i vostri piatti sublimi.
Espanol :
En el programa: clases de cocina, demostraciones y descubrimientos gastronómicos. Los chefs compartirán sus consejos y secretos para que sus platos sean sublimes.
