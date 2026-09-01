Informations pratiques

Aspet

ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER DE NETTOYAGE VÉLO

OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 15:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Le Comptoir des Curieux vous présente les Ateliers des Curieux !

Atelier nettoyage du vélo avec Julien Fourtane, du magasin de réparation de vélos Le Repaire des Biclous.

Apprenez à nettoyer votre vélo en utilisant les bons produits et les bonnes techniques, pour en prendre soin et prolonger sa durée de vie. .

OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Le Comptoir des Curieux presents the Ateliers des Curieux!

L’événement ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER DE NETTOYAGE VÉLO Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE