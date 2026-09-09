Informations pratiques

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ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER D’INITIATION À LA SOPHROLOGIE

OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 15:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Comptoir des Curieux présente les Ateliers des Curieux !

Et si vous preniez un moment pour vous ?

Léa Suarez, sophrologue, vous invite à découvrir les bienfaits de la sophrologie lors de deux ateliers d’initiation, ouverts aux enfants comme aux adultes.

14h00 à 15h00 – Séance ados et adultes – À partir de 15 ans /

15h00 à 16h00 – Séance enfants – À partir de 8 ans

Chaque séance découverte dure environ 1 heure, avec un temps pour échanger, pratiquer et débriefer.

Une belle occasion de vous reconnecter à votre espace intérieur, de découvrir des techniques simples et accessibles et d’expérimenter les sensations que la sophrologie peut vous apporter au quotidien.

Au programme : Exercices de respiration, Relaxation corporelle, Visualisation positive, Temps d’échange et de découverte.

Que vous souhaitiez mieux gérer votre stress, améliorer votre sommeil, retrouver du calme ou simplement vous accorder un moment pour vous, cet atelier est fait pour vous !

Aucune expérience requise : venez comme vous êtes, seul(e) ou accompagné(e). .

OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Le Comptoir des Curieux presents Les Ateliers des Curieux!

L’événement ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER D’INITIATION À LA SOPHROLOGIE Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE