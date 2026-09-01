ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER D’INITIATION AU DESSIN ACADÉMIQUE Aspet
mercredi 30 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER D’INITIATION AU DESSIN ACADÉMIQUE
OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Le comptoir des Curieux vous présente les Ateliers des Curieux !
Initiez-vous au dessin académique aux côtés de Gianni Burratoni, artiste italien de renommée internationale. Au cours de cet atelier, découvrez et expérimentez différentes techniques de dessin : rond-de-bosse, dégradé par hachurage, crayon, fusain et plume.
Matériel à prévoir par les participants : Papier à dessin Canson 180 g, format 21 × 29,7 cm – Crayons à papier HB et B – Fusains .
OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Le comptoir des Curieux presents the Ateliers des Curieux!
L’événement ATELIERS DES CURIEUX : ATELIER D’INITIATION AU DESSIN ACADÉMIQUE Aspet a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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