ATELIERS DES CURIEUX : ECOMUSÉE CAGIRE PYRÉNÉES Aspet
mercredi 23 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
ATELIERS DES CURIEUX : ECOMUSÉE CAGIRE PYRÉNÉES
OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 11:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-26
Le Comptoir des Curieux présente les Ateliers des Curieux !
Le mercredi 23 septembre :
11h-12h Atelier d’écriture à la plume (enfants)
15h : Calligraphie à la plume (adultes) – durée 45 min
16h : Dictée de mots à la plume (enfants) – durée deux sessions de 30 min
Le samedi 26 septembre :
14h30 : Dictée à la plume (adultes) – Durée deux sessions de 30 min
15h30 : La plume dans tous ses états (adultes) – Légère ou inspirante, composez un poème autour de la plume .
OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Le Comptoir des Curieux presents Les Ateliers des Curieux!
L’événement ATELIERS DES CURIEUX : ECOMUSÉE CAGIRE PYRÉNÉES Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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