Informations pratiques

Aspet

ATELIERS DES CURIEUX : ECOMUSÉE CAGIRE PYRÉNÉES

OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 11:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26

Le Comptoir des Curieux présente les Ateliers des Curieux !

Le mercredi 23 septembre :

11h-12h Atelier d’écriture à la plume (enfants)

15h : Calligraphie à la plume (adultes) – durée 45 min

16h : Dictée de mots à la plume (enfants) – durée deux sessions de 30 min

Le samedi 26 septembre :

14h30 : Dictée à la plume (adultes) – Durée deux sessions de 30 min

15h30 : La plume dans tous ses états (adultes) – Légère ou inspirante, composez un poème autour de la plume .

OFFICE DE TOURISME Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Le Comptoir des Curieux presents Les Ateliers des Curieux!

L’événement ATELIERS DES CURIEUX : ECOMUSÉE CAGIRE PYRÉNÉES Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE