Pour les vacances de février, l’Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux propose un nouvel atelier pour les plus jeunes !

Cette année, l’équipe organise un atelier intitulé Blasons de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.

Après la découverte des règles de l’art héraldique (la science des armoiries et des blasons), les enfants auront l’opportunité de créer leur propre blason selon les codes du Moyen Âge. Ils repartiront bien sûr avec leur magnifique création.

5€ par enfant.

Sur réservation.

Alors que les enfants sont pris en charge par un médiateur, les parents ont la possibilité de visiter l’abbaye à prix réduit (7€) à 10h30 ou 14h30. 5 .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

