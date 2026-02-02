Ateliers des enfants à l’Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté

Ateliers des enfants à l’Abbaye de Clairvaux

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté Aube

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

2026-04-15 2026-04-22

À l’occasion des vacances de Pâques, nous vous proposons une chasse au trésor dans l’abbaye. Venez résoudre les énigmes et trouver les indices qui vous permettront d’avancer sur le parcours et de trouver le trésor caché entre ses murs !

Pendant que les enfants profitent de leur activité avec un médiateur ; les accompagnateurs ont la possibilité de suivre une visite guidée de l’Abbaye, à un tarif préférentiel, le temps de l’atelier.

5€ par enfant.

Visites guidées de 10h30 et 14h à 7€ pour les accompagnateurs.

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

