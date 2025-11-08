Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers des Folledingues spécial Noël Magasin LesFolledingues Falaise

Ateliers des Folledingues spécial Noël

Ateliers des Folledingues spécial Noël Magasin LesFolledingues Falaise samedi 8 novembre 2025.

Ateliers des Folledingues spécial Noël

Magasin LesFolledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :
2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15

Atelier créatif Décoration d’un sapin lumineux (à partir de 3 ans)
Accompagné d’un parent.
Sur réservation au magasin (places limitées)
Atelier créatif Décoration d’un sapin lumineux (à partir de 3 ans)
Accompagné d’un parent.
Sur réservation au magasin (places limitées)   .

Magasin LesFolledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09  contact@lesfolledingues.fr

English : Ateliers des Folledingues spécial Noël

Creative workshop: Decorating a luminous Christmas tree (from 3 years)
Accompanied by a parent.
On reservation at the store (limited places)

German : Ateliers des Folledingues spécial Noël

Kreativ-Workshop: Schmücken eines leuchtenden Tannenbaums (ab 3 Jahren)
In Begleitung eines Elternteils.
Mit Reservierung im Geschäft (begrenzte Plätze)

Italiano :

Laboratorio creativo: Decorare un albero di Natale luminoso (dai 3 anni)
Accompagnati da un genitore.
Prenotate in anticipo presso il negozio (i posti sono limitati)

Espanol :

Taller creativo: Decoración de un árbol de Navidad luminoso (a partir de 3 años)
Acompañado por uno de los padres.
Reserva previa en la tienda (plazas limitadas)

L’événement Ateliers des Folledingues spécial Noël Falaise a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Falaise Suisse Normande