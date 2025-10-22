ATELIERS DES PETITS GRAVEURS AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte

Tout comme Octave de Rochebrune les enfants pourront s’initier à la gravure sur le thème de l’automne et d’Halloween.

Ils pourront s’amuser à graver un monstre effrayant, mignon ou bizarre. La technique de la gravure à l’eau forte étant dangereuse et réservée à des professionnels les enfants pourront réaliser leurs chefs d’œuvres sur du polystyrène.

Informations pratiques

– Mercredis 22 et 29 octobre 2025 de 10h30 à 12h00

– Tarif 5 € par enfant 6 12 ans (13 places par session) gratuit pour las accompagnateurs

Sur réservation uniquement

– Par téléphone 02.51.69.17.75

– Ou par mail commercialterreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Just like Octave de Rochebrune, children can try their hand at engraving on the theme of autumn and Halloween.

German :

Wie Octave de Rochebrune können auch Kinder die Gravur zum Thema Herbst und Halloween erlernen.

Italiano :

Proprio come Octave de Rochebrune, i bambini possono cimentarsi nell’incisione sul tema dell’autunno e di Halloween.

Espanol :

Al igual que Octave de Rochebrune, los niños pueden probar suerte grabando sobre el tema del otoño y Halloween.

