ATELIERS DES PETITS GRAVEURS AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte
ATELIERS DES PETITS GRAVEURS AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte mercredi 22 octobre 2025.
ATELIERS DES PETITS GRAVEURS AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Tout comme Octave de Rochebrune les enfants pourront s’initier à la gravure sur le thème de l’automne et d’Halloween.
Ils pourront s’amuser à graver un monstre effrayant, mignon ou bizarre. La technique de la gravure à l’eau forte étant dangereuse et réservée à des professionnels les enfants pourront réaliser leurs chefs d’œuvres sur du polystyrène.
Informations pratiques
– Mercredis 22 et 29 octobre 2025 de 10h30 à 12h00
– Tarif 5 € par enfant 6 12 ans (13 places par session) gratuit pour las accompagnateurs
Sur réservation uniquement
– Par téléphone 02.51.69.17.75
– Ou par mail commercialterreneuve@gmail.com .
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
English :
Just like Octave de Rochebrune, children can try their hand at engraving on the theme of autumn and Halloween.
German :
Wie Octave de Rochebrune können auch Kinder die Gravur zum Thema Herbst und Halloween erlernen.
Italiano :
Proprio come Octave de Rochebrune, i bambini possono cimentarsi nell’incisione sul tema dell’autunno e di Halloween.
Espanol :
Al igual que Octave de Rochebrune, los niños pueden probar suerte grabando sobre el tema del otoño y Halloween.
L’événement ATELIERS DES PETITS GRAVEURS AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin