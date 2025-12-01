Ateliers des vacances de Noël Boule nacrée Méru
Viens créer une suspension aux reflets irisés, seul·e ou en famille. Une activité lumineuse pour égayer tes vacances d’hiver !
Les vendredis 26 décembre et 02 janvier de 15h00 à 16h00
À partir de 6 ans 4,50€/participant
Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr
51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr
English :
Come and create an iridescent suspension, alone or with your family. A luminous activity to brighten up your winter vacations!
Fridays, December 26 and January 02 ? 3:00 pm to 4:00 pm
Ages 6 and up ? 4.50?/participant
Registration at reservation@musee-nacre.fr
