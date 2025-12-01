Ateliers des vacances de Noël Boule nacrée

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-26 16:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02

Viens créer une suspension aux reflets irisés, seul·e ou en famille. Une activité lumineuse pour égayer tes vacances d’hiver !

Les vendredis 26 décembre et 02 janvier de 15h00 à 16h00

À partir de 6 ans 4,50€/participant

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr

Viens créer une suspension aux reflets irisés, seul·e ou en famille. Une activité lumineuse pour égayer tes vacances d’hiver !

Les vendredis 26 décembre et 02 janvier de 15h00 à 16h00

À partir de 6 ans 4,50€/participant

Sur inscription à reservation@musee-nacre.fr .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 reservation@musee-nacre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and create an iridescent suspension, alone or with your family. A luminous activity to brighten up your winter vacations!

Fridays, December 26 and January 02 ? 3:00 pm to 4:00 pm

Ages 6 and up ? 4.50?/participant

Registration at reservation@musee-nacre.fr

L’événement Ateliers des vacances de Noël Boule nacrée Méru a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre