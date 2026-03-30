Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde Chaumont
Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde Chaumont jeudi 16 avril 2026.
Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde
Le Signe Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-23
Tout public
Pendant les vacances de printemps, amuse-toi avec les formes, les trames et les contrastes, et fais équipe avec les autres participant·es pour créer des livres-objets uniques !
Cet atelier, intitulé Ce livre te regarde, a été conçu pour le Signe par la graphiste et illustratrice Gaby Bazin.
A partir de 5 ans
Sur réservation .
Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01
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English :
L’événement Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont
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