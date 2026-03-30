Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde

Le Signe Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-23

Tout public

Pendant les vacances de printemps, amuse-toi avec les formes, les trames et les contrastes, et fais équipe avec les autres participant·es pour créer des livres-objets uniques !

Cet atelier, intitulé Ce livre te regarde, a été conçu pour le Signe par la graphiste et illustratrice Gaby Bazin.

A partir de 5 ans

Sur réservation .

Le Signe Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 35 79 01

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English :

L’événement Ateliers des vacances de printemps Ce livre te regarde Chaumont a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont