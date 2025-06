ATELIERS DES VACANCES D’ÉTÉ Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien 8 juillet 2025 10:30

Mayenne

ATELIERS DES VACANCES D’ÉTÉ Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-07-08 10:30:00

fin : 2025-07-30

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-05

2025-08-06

2025-08-12

2025-08-13

2025-08-19

2025-08-20

2025-08-26

2025-08-27

Ateliers en famille pour les 4-12 ans

Le Musée Robert Tatin foisonne d’œuvres créées à partir de techniques diverses et variées. À chaque

vacances scolaires, l’équipe du musée propose au jeune public, à partir de 4 ans, d’expérimenter et

de créer en s’inspirant des collections :

• Couleurs en relief Mardi 8 juillet et mardi 19 août à 10 h 30

• Paysage imaginaire Mercredi 9 juillet et le mercredi 20 août à 10 h 30

• Broderie créative Mardi 15 juillet, mardi 5 et 26 août à 10 h 30

• Géant de nature Mercredi 16 juillet à 10 h 30

• Gravure lait’gendaire Mardi 22 juillet et mardi 12 août à 10 h 30

• Moulage Mercredi 23 juillet, mercredi 6 et 27 août à 10 h 30

• Gardien d’argile Mardi 29 juillet à 10 h 30

• Papier coloré Mercredi 30 juillet à 10 h30

• Des doigts hauts en couleurs Mercredi 13 août à 10 h 30

Prévoir une petite boite pour emporter la réalisation

Durée 1h30

3 € par enfant et par adulte

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

English :

Family workshops for ages 4-12

German :

Familien-Workshops für 4-12-Jährige

Italiano :

Laboratori per famiglie per bambini dai 4 ai 12 anni

Espanol :

Talleres familiares para niños de 4 a 12 años

