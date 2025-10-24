Ateliers des vacances d’Halloween Du son dans le chaudron MUPOP Montluçon

MUPOP 3 rue Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-24 14:30:00

2025-10-24 2025-10-31

Pendant les vacances une entrée au musée vous permet de participer à une enquête spéciale avec un cadeau à la clé !

English :

During the vacations: one admission to the museum entitles you to take part in a special survey with a gift at the end!

German :

Während der Ferien: Mit einem Museumseintritt kannst du an einer speziellen Umfrage teilnehmen, bei der du ein Geschenk erhältst!

Italiano :

Durante le vacanze: l’ingresso al museo dà diritto a partecipare a un sondaggio speciale con premio finale!

Espanol :

Durante las vacaciones: la entrada al museo le da derecho a participar en una encuesta especial con premio al final

