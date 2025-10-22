Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères MUPOP Montluçon

Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères MUPOP Montluçon mercredi 22 octobre 2025.

Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères

MUPOP 3 rue Notre Dame Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-11-01

Pendant les vacances une entrée au musée vous permet de participer à une enquête spéciale avec un cadeau à la clé !

.

MUPOP 3 rue Notre Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

English :

During the vacations: one admission to the museum entitles you to take part in a special survey with a gift at the end!

German :

Während der Ferien: Mit einem Museumseintritt kannst du an einer speziellen Umfrage teilnehmen, bei der du ein Geschenk erhältst!

Italiano :

Durante le vacanze: l’ingresso al museo dà diritto a partecipare a un sondaggio speciale con premio finale!

Espanol :

Durante las vacaciones: la entrada al museo le da derecho a participar en una encuesta especial con premio al final

L’événement Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères Montluçon a été mis à jour le 2025-09-11 par Montluçon Tourisme