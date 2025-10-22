Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères MUPOP Montluçon
Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères MUPOP Montluçon mercredi 22 octobre 2025.
Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères
MUPOP 3 rue Notre Dame Montluçon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-11-01
2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-11-01
Pendant les vacances une entrée au musée vous permet de participer à une enquête spéciale avec un cadeau à la clé !
English :
During the vacations: one admission to the museum entitles you to take part in a special survey with a gift at the end!
German :
Während der Ferien: Mit einem Museumseintritt kannst du an einer speziellen Umfrage teilnehmen, bei der du ein Geschenk erhältst!
Italiano :
Durante le vacanze: l’ingresso al museo dà diritto a partecipare a un sondaggio speciale con premio finale!
Espanol :
Durante las vacaciones: la entrada al museo le da derecho a participar en una encuesta especial con premio al final
L’événement Ateliers des vacances d’Halloween Masques et mystères Montluçon a été mis à jour le 2025-09-11 par Montluçon Tourisme