Ateliers des vacances d’hiver Les insectes en sommeil

Musée de la marine de Loire, place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Atelier pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans.

De nombreux dangers menacent les collections des musées. Parmi eux, les insectes. Apprenez à reconnaître les petites bêtes qui s’attaquent aux objets du musée et à s’en défendre. 3 .

Musée de la marine de Loire, place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 84 46 marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Educational workshop for children aged 6 to 12.

L’événement Ateliers des vacances d’hiver Les insectes en sommeil Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS